Profesorul de la Colegiul „Sfantul Sava", retinut ieri pentru viol si agresiune sexuala fata de doi dintre elevii sai, a incercat sa se sinucida. Profesorul fusese eliberat si era fi anchetat sub control judiciar. Potrivit informatiilor Observator, profesorul de 51 de ani ar fi incercat sa se sinucida marti seara, 30 iulie. Cadrul didactic ar […]