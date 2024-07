Stiri pe aceeasi tema

- Un magistrat de la Judecatoria Sectorului 3 a respins cererea procurorilor de arestare preventiva a profesorului de la Colegiul 39;Sfantul Sava 39; acuzat de viol, acesta fiind plasat sub control judiciar pentru o perioada de 60 de zile, noteaza Agerpres.Sorin Spineanu Dobrota, profesor la Colegiul…

- Dupa scandalul in care este implicat lectorul universitar Andrei Nae, care a venit la facultate imbracat in femeie, un nou caz face furori. Un polițist de la Directia Generala de Poliție Locala și Control a Municipiului București ar veni la munca imbracat… in fusta. Iata ce a scris Robert Turcescu pe…

- O pana de curent afecteaza, marți, trei mari spitale din București – Institutul Clinic Fundeni și Institutul pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” și Institutul Oncologic. Problema a pornit de la un transformator din rețeaua electrica din zona, care a provocat cateva intreruperi ale curentului…

- Polițiștii din Capitala au descins la persoane care ar fi dat imprumuturi cu dobanzi de pana la 100%. Cinci barbați au fost reținuți in acest caz. Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au pus in executare 3 mandate de percheziție domiciliara și 12 mandate de aducere, intr-un dosar penal in care sunt…

- Fostul primar al Constantei Radu Mazare va fi eliberat conditionat in urma unei decizii a Tribunalului Ilfov, care este definitiva. „Admite cererea de liberare condiționata formulata de condamnatul Mazare Radu Ștefan, aflat in stare de detinere in Penitenciarului Jilava Bucuresti. Atrage atentia contestatorului…

- UPDATE Foștii șefi ai SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbrava, dar și avocatul Doru Traila au fost plasați sub control judiciar pe cauțiune de cate 500.000 de lei, avand un termen de 7 zile pentru plata acesteia. Cei trei sunt acuzați, intr-un dosar instrumentat de DNA, de trafic de influența și de…

- Un tanar de 25 de ani a fost reținut de polițiștii din București, dupa ce a agresat o femeie pe o strada din Sectorul 2. A atacat-o din senin, lovind-o peste picioare, ceea ce a facut ca victima sa se dezechilibreze si sa cada. Femeia a ajuns la spital, Poliția fiind sesizata de catre unitatea […] The…

- Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, a efectuat, marti, cinci perchezitii in Bucuresti, in cadrul unei anchete privind o frauda de 8 milioane de euro care implica fonduri UE pentru achizitionarea de echipamente medicale in timpul pandemiei de COVID-19. Potrivit EPPO, in perioada 2020…