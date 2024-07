Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov, Biroul de Investigații Criminale, efectueaza cerectari in cadrul unui dosar penal, cu un barbat in stare de arest preventiv, fiind banuit de comiterea infracțiunii de ,,talharie calificata”. La data de 30 iunie a.c., in jurul orei 02.00, polițiștii…

- Ministerul Sanatatii informeaza, marti, ca 35 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil, trei dintre acestea fiind la ATI. In intervalul 10 – 16 iunie au fost raportate de catre INSP doua decese – un copil cu varsta intre 0 – 9 ani si un barbat cu varsta peste 80 de ani,…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sacele efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu un barbat in stare de reținere, dupa ce, in urma unui conflict, acesta ar fi agresat un alt barbat. La data de 27 mai a.c., in jurul orei 22:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sacele au…

- Romania se confrunta in continuare cu epidemia de rujeola, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, care a recomandat vaccinarea atat a copiilor, cat si a adultilor neimunizati sau care nu au trecut prin boala. „Epidemia de rujeola evolueaza in continuare in Romania. Sunt cateva judete care…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov efectueaza cercetari intr-un dosar penal, pe care l-au deschis dupa ce au depistat un barbat, testat pozitiv pentru consumul de substanțe psihoactive, care conducea cu o viteza peste limita legala. La data de 18 aprilie a.c., in jurul orei 18:15, in…

- Impact mortal in centrul unei comune in județul Braila. Un șofer de 25 de ani, din județul Brașov, și-a pierdut viața dupa ce a patruns pe sensul opus de mers cu autoutilitara pe care o conducea și a lovit in plin un alt autovehicul de transport marfa, anunța Știrile Pro TV . Deocamdata nu este clara…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov- Secția 5 de Poliție efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, cu trei persoane in stare de arest preventiv, pentru savarșirea infracțiunii de „furt calificat” La data de 08 aprilie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Secția …

- Consiliul Județean Covasna ii invita pe studenții din județ sa se inscrie la programul de stagiatura al instituției, in cadrul caruia doritorii iși vor putea imbunatați cunoștințele practice și vor putea obține o perspectiva mai clara asupra activitații zilnice din administrația publica. Studenții interesați…