Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul care insotea grupul de studenti in Muntii Fagaras a fost gasit mort, in timpul noptii de sambata spre duminica, iar un alt turist este ranit, politistii declansand o ancheta. Cei 45 de studenti au fost coborati din zona Varfului Moldoveanu, in Nucsoara, si sunt in stare buna.

