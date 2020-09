Profesorul cu mască de clovn s-a ales cu dosar penal Gestul protestatar al profesorului Nelu Sandu Pop din Oradea care s-a filmat alaturi de elevi cu masti de clovn pe fata, continua sa suscite interesul opiniei publice. Chiar daca a fost criticat inclusiv de presedintele Iohannnis, dascalul isi mentine opinia ca in salile de curs este inutil ca elevii si profesorii sa poarte masca. Mai mul, procurorii au deschis un dosar penal pe numele dascalului. Profesorul protestatar din Oradea recunoaste ca a gresit maniera de abrdare, dar isi mentine acuzatile la adresa guvernului care “ne obliga sa fim ca niște animaluțe in tarc”. Intr-o interventie pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

