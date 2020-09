Profesorul cu mască de claun s-a ales cu dosar penal Gestul protestatar al profesorului Nelu Sandu Pop din Oradea care s-a filmat alaturi de elevi cu masti de clovn pe fata, continua sa suscite interesul opiniei publice. Chiar daca a fost criticat inclusiv de presedintele Iohannnis, dascalul isi mentine opinia ca in salile de curs este inutil ca elevii si profesorii sa poarte masca. Mai mul, procurorii au deschis un dosar penal pe numele dascalului. Profesorul protestatar din Oradea recunoaste ca a gresit maniera de abrdare, dar isi mentine acuzatile la adresa guvernului care “ne obliga sa fim ca niște animaluțe in tarc”. Intr-o interventie pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gestul protestatar al profesorului Nelu Sandu Pop din Oradea care s-a filmat alaturi de elevi cu masti de clovn pe fata, continua sa suscite interesul opiniei publice. Chiar daca a fost criticat inclusiv de presedintele Iohannnis, dascalul isi mentine opinia ca in salile de curs este inutil ca elevii…

- Ziarul Unirea Ludovic Orban cere DEMITEREA unui profesor care a incitat elevii sa nu poarte masca: ,,Trebuie sa paraseasca invatamantul” Premierul Romaniei a declarat miercuri, la Galati, in contextul existentei informatiei potrivit careia un profesor din Oradea ar fi incitat, in timpul unei ore, elevii…

- Klaus Iohannis a fost intrebat miercuri, intr-o conferinta de presa, ce parere are despre cazul profesorului de la Oradea care ii indeamna pe elevi sa nu respecte regulile de protectie impotriva COVID-19. "Din informatiile mele, un caz singular, repropabil, nu cred ca putem sa toleram asa ceva si sunt…

- Inspectoratul Scolar Judetean Bihor a depus o plangere penala pe numele profesorului de sport din Oradea, pentru zadarnicirea combaterii bolilor, dupa ce a indemnat elevii sa nu respecte masurile impotriva raspandirii COVID-19. De altfel, Ministerul Educatiei urmeaza sa decida ce masuri se impun in…

- Nelu Sandu Pop, profesorul de sport din Oradea care i-a incurajat pe elevi sa nu respecte masurile de siguranța in școli, impotriva coronavirus, a fost amendat miercuri cu suma de 2.500 de lei, a transmis Inspectoratul Județean de Poliție Bihor.

- „Buna ziua. Ne aflam astazi la ora. Nelu Pop ma numesc. Sunt profesor la Liceul Sportiv din Oradea și vreau sa va prezint cum arata o ora in condițiile de astazi. In condițiile in care Guvernul asta ne obliga sa purtam maști și sa fim ca niște animaluțe in țarc. Haideți sa vedem cum arata animaluțele…

- Un professor de la un liceu din Oradea s-a filmat pe el și pe elevii sai, in sala de clasa, cu maști de clovn, și a pledat pentru proteste fața de purtarea maștilor și masurile luate de guvern pentru limitarea raspandirii coronavirusului in școli, scrie ziarul local Bihon. Virgil Blage, inspector general…

- Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, din București, a avertizat ca suntem pe o panta ascendenta in privinta numarului de cazuri de COVID-19. Adrian Streinu Cercel a subliniat ca Institutul pe care il conduce este plin, la fel si sectia de Terapie Intensiva,…