Profesorul Constantin Focsa, singurul vasluian participant la un seminar al Institutului Olga Lengyel

- Elevii unei clase a II-a de la Scoala gimnaziala "Stefan cel Mare" Bistrita au realizat 1.500 de felicitari pentru cadrele medicale de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU), care au fost inmanate de Ziua Eroilor, in semn de apreciere pentru efortul depus in combaterea pandemiei cu noul coronavirus.Felicitarile…

- DURERE… S-a implinit o luna de zile de la moartea primului vasluian ucis de coronavirus. Este vorba despre Andrei Mandache, in varsta de 59 ani, care s-a luptat cu virusul SARS-Cov2 in Anglia. Pentru familia sa, socul nici acum nu a trecut, iar durerea e la fel de mare in fiecare zi. Stefan, fiul sau,…

- MARTURISIRI… Un cadru didactic din Vaslui povesteste cum a fost trecerea de la cursurile offline la cele online, cum au reactionat elevii, ce dificultati a intampinat in alegerea aplicatiei potrivite si cu ce probleme s-a confruntat in timpul orelor desfasurate in mediul virtual. Este vorba despre profesoara…

- Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Mureș a transmis luni, 13 aprilie, pe pagina web a instituției, www.edums.ro, directorilor unitaților de invațamant liceal din județ, programul pe urmatoarele zile al emisiunii ”Școala de acasa”, difuzata de postul de televiziune Ardeal TV din municipiul Reghin.…

- In urma cu puțin timp, ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat ca școala va reincepe imediat dupa incetarea starii de Urgența in Romania, adica dupa data de 16 mai. Materia pierduta in perioada in care cursurile au fost suspendate urmeaza a fi recuperata. De asemenea, elevii și studenții vor susține…

- Studiul reprezinta o radiografie a celor 2 saptamani de Scoala de Acasa, a efortului depus de catre cadrele didactice pentru a reconfigura predarea in noul format online si arata cum s-a digitalizat, in masa, educatia din Romania.

- Pentru protejarea locuitorilor sai, Primaria Sectorului 2 prin Administratia Domeniului Public Sector 2 si operatorul de salubrizare desfasoara, in mod continuu, actiuni de dezinfectie cu substante biocide pe raza sectorului 2 (spatii de joaca, zone din preajma spitalelor, strazi). In cursul noptii…

- Profesorul de educație fizica și sport, Dan Grigoraș, din cadrul Școlii „Ion Basgan“ Focșani, este condus astazi pe ultimul drum. Convoiul funerar pleaca la ora 12.30 de la Biserica de langa Școala „Ștefan cel Mare”. Acesta a incetat din viața miercuri, fulgerator, la varsta de 61 de ani, cand tocmai…