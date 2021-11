Stiri pe aceeasi tema

- George Lupu (b1tv.ro) Iarna va veni cu prețuri mult mai mari la incalzire pentru consumatorii casnici, dupa ce Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat miercuri noile prețuri de producție a energiei termice pentru centralele termice din Romania, care sunt cu pana la 96% mai…

- De ce prefera romanii sa se trateze de Covid acasa? Explicațiile medicului Ion Alexie, medic specialist in boli Interne și boli Infecțioase in SUA, sunt naucitoare. Medicul infecționist Ion Alexie spune ca pacienții aleg sa evite internarea din cauza condițiilor din spitale și a regulilor absurde care…

- Studiu Keysfin Cifra de afaceri a companiilor agricole a inregistrat o scadere de 3,4%, ajungand la 44,4 miliarde de lei in 2020, fiind totuși cu 14,5% mai mare decat cea din 2016, potrivit studiului anual KeysFin „Sectorul agricol din Romania“. Pentru anul 2021, analiștii KeysFin estimeaza revenirea…

- Preasfințitul Parinte Varlaam Ploieșteanul a subliniat joi ca cei 14 ani de pastorire ai Preafericitului Parinte Patriarh Daniel in fruntea Bisericii Ortodoxe Romane au influențat in bine societatea romaneasca la toate nivelurile ei, in pofida repetatelor crize globale care au marcat Romania in aceasta…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat o noua hotarare privind stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19. Art.1 – (1) Se propune interzicerea circulației persoanelor in afara locuinței/gospodariei, in zilele de vineri, sambata și duminica, in intervalul…

- Slovenia a decretat vineri vaccinarea obligatorie anti-COVID-19 pentru toti functionarii publici, decizie menita sa incurajeze vaccinarea si sa previna un nou val de infectari, relateaza AFP. Masura intra in vigoare la inceputul lunii octombrie. Functionarii, politistii si ceilalti angajati…

- Educația, nivelul de corupție și protecția mediului sunt principalele motive de ingrijorare pentru romanii nascuți intre anii 1983 și 2003, este concluzia unui studiu Deloitte. Principalele motive de ingrijorare ale romanilor din Generațiile Millennials (nascuți intre ianuarie 1983 și decembrie…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, ca valul patru nu se justifica atata timp cat avem vaccin și a subliniat ca nicio alta masura nu ne scapa de pandemie. Premierul a susținut ca Romania a trecut prin valul trei mai bine decat alte țari care au impus restricții, informeaza G4media . Referindu-se…