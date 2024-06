Stiri pe aceeasi tema

- Succesul istoric al dreptei radicale in ultimele alegeri pentru Parlamentul European a fost un șoc pentru multe guverne din blocul comunitar. Cu toate acestea, pentru cei care au observat starea de spirit furioasa a multor tineri de pe Batranul Continent, rezultatele nu ar fi trebuit sa fie o surpriza.…

- Reforma impozitelor locale promisa prin PNRR aduce schimbari semnificative pentru proprietarii de locuințe și mașini din Romania. The post REFORMA IMPOZITELOR LOCALE Noile masuri fiscale vor afecta proprietarii de locuințe și vehicule vechi first appeared on Informatia Zilei .

- Numarul infractiunilor de evaziune fiscala a crescut alarmant in primele patru luni ale acestui an, potrivit unui bilant publicat duminica de Politia Romana. Conform datelor furnizate de institutie, anul acesta au fost inregistrate 2.992 mai multe infractiuni economico-financiare decat in aceeasi perioada…

- Guvernul Romaniei va adopta in ședința de astazi o ordonanța de urgența care vizeaza clarificarea și simplificarea procedurii de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist. Masura vine ca raspuns la deficiențele identificate in legislația actuala și la solicitarile…

- Legea Ciolacu-Ciuca (126/2024), promulgata recent de președintele Klaus Iohannis, are drept scop modificarea și actualizarea legislației privind combaterea evaziunii fiscale. Acest act normativ nu abordeaza doar aspectul penal al evaziunii fiscale, ci aduce și modificari semnificative in ceea ce privește…

- Milioane de pagubiți vor fi obligați sa-și repare mașinile doar cu piese din dezmembrari daca deputații vor introduce noile propuneri din legea RCA. Proiectul de modificare a Legii RCA nr. 132/2017 a fost inregistrat la Senatul Romaniei, apoi a fost inaintat catre Camera Deputaților și inregistrat sub…

- Intr-o era digitala in care realitatea se amesteca cu simularea, ascensiunea inteligenței artificiale (IA) a dat naștere unui fenomen curios: apariția modelelor generate de IA și a creatorilor de conținut. Noile modele nu mai au de multa vreme caracter experimental. Au fost puse la treaba. Și strang…

- Miercuri, Consiliul de administrație al BNR a decis menținerea ratei de politica monetara la 7%/an, a ratei dobanzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8%/an și a ratei dobanzii la facilitatea de depozit la 6%/ an. Minuta, transmisa la finalul ședinței, atrage atenția asupra faptului ca „rata…