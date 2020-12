Alexandru Rafila, propus de PSD pentru functia de prim-ministru si reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, a confirmat, joi seara, la Subiectiv, ca este infectat cu COVID-19. “Ma simt bine, sunt in izolare la domiciliu. S-a confirmat infectia si in cazul meu. Asta este situatia. S-a confirmat a doua zi dupa ce am intrat […] The post Profesorul Alexandru Rafila, propunerea PSD pentru premier, diagnosticat cu Covid-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .