Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului a publicat ultimul bilant al pandemiei de coronavirus in Romania. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 168 de decese, 6.460 de persoane infectate cu COVID, in timp ce la ATI sunt internate 1.299 de persoane. Pana astazi, 11 decembrie, pe teritoriul…

- 500.273 de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 au fost raportate pe teritoriul Romaniei, de la inceputul pandemiei și pana in prezent. Vineri, 4 decembrie, au fost raportate 8.062 de noi cazuri de coronavirus dintr-un numar de 35.467 de testeIn jurul orei 13.00, Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului…

- Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului a publicat ultimul bilant al pandemiei de coronavirus in Romania. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 135 de noi decese, 4.916 de persoane infectate cu COVID, in timp ce la ATI sunt internate 1.260 de persoane. Pana astazi, 2 decembrie, pe…

- Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului a publicat ultimul bilant al pandemiei de coronavirus in Romania. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 135 de noi decese, 4.916 de persoane infectate cu COVID, in timp ce la ATI sunt internate 1.260 de persoane. Pana astazi, 2 decembrie, pe…

- Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului a publicat ultimul bilant al pandemiei de coronavirus in Romania. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 130 de noi decese, 4.207 de persoane infectate cu COVID, in timp ce la ATI sunt internati 1.160 de pacienți. Pana astazi, 23 noiembrie, pe…

- Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului a publicat bilanțul ultimelor 24 de ore al pandemiei de coronavirus in Romania. Potrivit ultimei raportari, 3,240 de persoane au fost infectate cu coronavirus. Explicația numarului mic de imbolnaviri ar fi ca doar 64 dintre cele 160 de laboratoare existente…

- Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului a publicat ultimul bilanț al pandemiei de coronavirus in Romania. Astfel, de la inceputul pandemiei avem noi recorduri negative: 9.714 cazuri noi de infectare, 1.014 internați la ATI și 121 de pacienți au murit din cauza coronavirusului. Pana astazi, 5 noiembrie,…

- Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului a publicat, astazi, un nou bilanț al pandemiei de coronavirus, care arata ca in ultimele 24 de ore, numarul cazurilor de COVID-19 este de 1.639 cazuri noi. Pana astazi, 24 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 118.054 de cazuri de persoane…