Profesorul Sorin Spineanu Dobrota, acuzat ca a violat doi elevi minori, a incercat sa se sinucida. O persoana din apropiere a sunat la 112 pentru ajutor medical. Profesorul, aflat in coma, a fost transportat de un echipaj de ambulanța la Spitalul Clinic de Urgența Floreasca. Sorin Spineanu Dobrota, profesor la Colegiul Național „Sfantul Sava" și […]