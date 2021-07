Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca 60% din personalul din invatamant este vaccinat anti-COVID cu una sau doua doze.

"Imi permit sa fiu optimist cu modul in care este pregatita Romania pentru a face fata unui eventual val patru. Din perspectiva functionarii scolilor, dincolo de dorinta noastra a tuturor ca acest val patru sa nu existe sau sa nu aiba influente semnificative asupra societatii in general si asupra scolii in special, am luat toate masurile care depind de Ministerul Educatiei si asteptam reglementari care tin de organismele…