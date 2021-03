Profesorii vor stabili programul pentru orele de recuperare. Câți bani vor primi pe oră?

Ministrul Educației a transmis un ordin prin care se completeaza normele metodologice de aplicare a programului național &"Școala dupa școala&", pentru elevii din gimnaziu.

Școlile vor putea organiza programul orelor de recuperare fara aprobarea inspectoratelor școlare. Unitațile de învațamânt trebuie sa acorde sprijin eleviilor care se afla în risc de corigența. Școlile vor organiza orele remediale pentru toți elevi înmatriculați, potrivit ordinului transmis de Minister. Actul dispune cuprinderea… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

