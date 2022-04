Profesorii vor primi diferențele salariale pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021 Social Profesorii vor primi diferențele salariale pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021 aprilie 15, 2022 08:42 In ședința de joi, 14 aprilie, Guvernul a aprobat Ordonanța de Urgența privind plata diferențelor de drepturi salariale cuvenite personalului didactic din invațamantul de stat pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 august 2021. Autoritațile considera ca aceasta masura reparatorie este necesara pentru a asigura salarizarea corecta și echitabila a personalului didactic din invațamantul preuniversitar și universitar de stat, conform prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017,… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

