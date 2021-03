Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a explicat la Antena 3 cum se vor desfasura examenele de simulare pentru bacalaureat pentru elevii aflati in localitatile carantinate in acest moment. Peste 8.000 de elevi de la 78 de licee din tara nu s-au putut prezenta astazi la examenul de simulare pentru bacalaureat,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat ca 78 de licee din 1.577 nu vor sustine simularea examenului de bacalaureat, avand in vedere ca se afla in zone carantinate, iar astfel sunt afectati 7.500 de elevi. Sorin Cimpeanu a afirmat ca duminica seara, la Antena 3, ca sunt cunoscute scolile…

- El a precizat, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca este vorba despre 78 de licee, din totalul de 1.576, in care nu se va putea sustine examenul de simulare pentru Bacalaureat.Potrivit ministrului, este vorba despre licee din Timis, Brasov, Ilfov."Este vorba despre 5% din numarul de licee,…

- Elevii din localitațile din Ilfov aflate in carantina, dar care invața in școli și licee din București, vor putea veni in Capitala pentru a da simularea la Evaluarea Naționala și Bacalaureat. Atat elevii, cat și parinții care ii insoțesc trebuie sa aiba o declarație pe propria raspundere pentru a ieși…

- Conform unei declaratii a ministrului educatiei, Sorin Cimpeanu, aproximativ 7.500 de elevi din intreaga tara nu vor putea sustine, in saptamana care urmeaza, simularile pentru examenul national de Bacalaureat.Ministrul a precizat in aceasta seara, intr o interventie telefonica la Antena 3, ca este…

- Mega Image a deschis, in 2020, 89 de magazine noi și a incheiat anul cu 854 de unitați in Romania Mega Image a incheiat anul 2020 cu 89 de magazine inaugurate la nivel national, continuand strategia de dezvoltare si expansiune in diferite zone ale tarii, a anuntat retailerul. Potrivit sursei citate,…

- Pfizer a anunțat Romania ca sunt probleme la fabrica din Belgia și dozele de vaccin vor sosi cu intarziere de 24 de ore, a confirmat duminica seara coordonatorul Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19, Valeriu Gheorghița. El a explicat ca intarzierea…

- Acum un an, scriam despre momentele care au definit decada care se incheie. Habar nu aveam ca momentul cu cel mai mare impact nici nu se intamplase inca. Am stat de vorba cu opt oameni din opt domenii diferite despre ce a insemnat poate cel mai bizar an din ultimul timp pentru fiecare dintre ei. Elena…