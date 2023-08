Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Polițiștii din Alba ii informeaza pe șoferi ce risca daca conduc sub influența alcoolului sau a drogurilor Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, impreuna cu reprezentanți ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Alba Iulia continua acțiunile de informare…

- Ana Morodan a fost trimisa in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 din București, pentru conducere sub influența drogurilor și a alcoolului, printre altele. Ce facea Contesa Digitala in timp ce procurorii luau o decizie cu privire la acest demers. Sunt imagini sensibile! Ana Morodan…

- Peste 230 de persoane au fost depistate la volanul autovehiculelor sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor, de la inceputul anului si pana in prezent, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres."De la inceputul anului, politistii din Vrancea au…

- Tineri din Alba, prinși la volan sub influența drogurilor sau a alcoolului. Ce masuri au luat polițiștii Polițiștii din Alba au depistat in trafic trei tineri care conduceau sub influența drogurilor sau a alcoolului. Cei trei s-au ales cu dosare penale. Vineri noapte, in jurul orei 00.30, polițiștii…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege initiat de catre senatorul PSD Robert Cazanciuc si senatorul PNL Daniel Fenechiu prin care soferii care se urca bauti la volan si fara permis de conducere sa ajunga direct la inchisoare, potrivit News.ro. Robert Cazanciuc a explicat ca „Legea…

- Persoanele care urca la volan fara permis, sub influenta alcoolului sau a drogurilor si provoaca accidente mortale vor face inchisoare, potrivit unui proiect de lege, dezbatut in Parlament. Initiat de senatorul PSD, Robert Cazanciuc, documentul prevede ca, in astfel de cazuri, instantele nu vor mai…

- La data de 14 mai 2023, in jurul orei 18:50, politistii din cadrul Politiei Municipiului Petrosani, au depistat in trafic un tanar in varsta de 24 de ani, din municipiul Petrosani, in timp ce conducea un autoturism pe strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Petroșani, care a fost testat cu aparatul…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Targoviște au depistat, pe bulevardul I.C. Bratianu, un tanar de 25 de ani, din comuna Lucieni, in timp ce ar fi condus un autoturism, deși s-ar fi aflat sub influența unor substanțe psihoactive. Acesta a fost supus testarii pentru depistarea consumului unor substanțe…