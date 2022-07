Stiri pe aceeasi tema

Potrivit unui raport de informații realizat de serviciile secrete ucrainene și obținut de publicația The Times, aliații președintelui Rusiei, Vladimir Putin, au inceput lupta pentru controlul exportului de cereale din teritoriile ocupate de Rusia in sudul și estul Ucrainei.

Marina Ovsiannikova, jurnalista rusa care a protestat in direct la TV, se confrunta cu probleme in plan personal, ea spunand ca a fost data in judecata de fostul sot, angajat la RT, informeaza The Guardian.

Autoritațile din Ucraina au declarat vineri ca Rusia a deportat peste 210.000 de copii de la inceputul invaziei și au acuzat Moscova ca vrea sa ii faca cetațeni ruși, potrivit Reuters.

Analistul Anatol Lieven, de la un think-tank american, a publicat in The Guardian o analiza despre razboiul din Ucraina:

Expertul militar Oleg Jdanov spune ca este puțin probabil ca Vladimir Putin sa fie de acord cu anunțul din 9 mai privind inceperea mobilizarii generale in Federația Rusa.

Orice țara care refuza sa se supuna cererilor Kremlinului de a plati gazele naturale in ruble va avea aceeași soarta ca Polonia și Bulgaria, a avertizat Moscova dupa ce aceste doua țari și-au vazut livrarile scazand la zero miercuri, informeaza Politico.

Un avion trimis de Moscova pentru a-i lua pe diplomatii expulzati din Spania si din Grecia a trebuit sa faca un ocol de 15.000 de kilometri din cauza interdictiilor care vizeaza zborurile din Rusia, arata datele FlightRadar, potrivit The Guardian.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat sambata ca "eliminarea" ultimilor soldati ucraineni ramasi in orasul-port asediat Mariupol de catre fortele ruse "ar pune capat oricaror negocieri de pace" cu Moscova, informeaza France Presse.