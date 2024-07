Stiri pe aceeasi tema

- ■ au fost depuse 462 contestații ■ in cazul a 158 de teze la Limba romana contestațile au schimbat nota prin creștere, iar pentru 83 notele au fost scazute ■ in ceea ce privește Matematica, pentru 92 de teze nota a crescut și la 72 au scazut ■ Conform calendarului de desfașurare a examenului de […]…

- Ministerul Educației a publicat, astazi, 8 iulie 2024, ora 11.30, rezultatele obținute de absolvenții studiilor liceale care au susținut probele Examenului Național de Bacalaureat, in sesiunea iunie-iulie 2024.Rezultatele au fost afișate și in centrele de examen, prin anonimizarea numelui și a prenumelui…

- SocialAu fost publicate rezultatele la Bacalaureat / 76%, rata de promovare – cea mai mare din 2009 pana in prezent iulie 8, 2024 10:54 Ministerul Educației a publicat astazi, 8 iulie, ora 11:30, rezultatele inregistrate in sesiunea iunie – iulie 2024 a examenului național de bacalaureat.Potrivit datelor…

- La proba scrisa E.c) a examenului național de bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2024 au fost prezenți 1735 de candidați din totalul de 1751 de elevi inscriși, dupa cum urmeaza: Matematica: 1081 candidați prezenți din totalul de 1091 inscriși: Istorie: 654 candidați prezenți din totalul de 660 inscriși.…

- La proba scrisa E.a) a examenului național de bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2024 au fost prezenți 1779 de candidați din totalul de 1791 de elevi inscriși. Subiectele și baremul de corectare vor fi publicate la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro, de catre Centrul Național de Politici și Evaluare in…

- Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan Velovan” din Craiova, una dintre unitatile de invațamant de traditie din Dolj, a publicat oferta scolara pentru anul 2024-2025. „Misiunea școlii noastre este aceea de a deveni o școala a noilor tehnologii de informare și dezvoltare a potențialului elevilor, al capacitații…

- In perioada 27 mai – 28 mai a.c., la Liceul Teoretic “Henri Coanda” Bacau s-au desfașurat activitați educative, privind utilizarea drumurilor si cresterea nivelului de siguranta rutiera in randul elevilor. La aceste activitati au participat reprezentanti din cadrul Serviciului Rutier Bacau, care intr-o…

- Incepe Evaluarea Naționala pentru elevii din clasele a IV-a. In Cluj, peste 5.700 de elevi vor participa la examenele naționale desfașurate in aceasta saptamana. In perioada 21-23 mai 2024, la nivelul județului Cluj, 5.722 elevi din clasele a IV-a (4.135 elevi din mediul urban și 1.587 elevi din mediul…