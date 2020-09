Profesorii spun în ce condiții sînt obligați să lucreze în perioada pandemiei (VIDEO) Dupa reluarea lecțiilor in scoli, profesorii sint obligați sa poarte maști la fiecare lecție, fapt ce le provoaca disconfort. In medie 8 ore in zi. Mai mult, majoritatea iși procura maștile din bani personali. Pe linga aceasta, noul regim de lucru și regulile antiepidemice ii extenuaza nu doar emoțional, dar și fizic. Și asta pentru ca trebuie sa stea de straja, asigurind distanța sociala intre Citeste articolul mai departe pe noi.md…

