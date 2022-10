Stiri pe aceeasi tema

- Mii de maghiari au marsaluit duminica prin Budapesta pentru a protesta impotriva guvernului, cerand salarii mai mari pentru profesori si o reducere a inflatiei in crestere, care erodeaza veniturile.

- Guvernul maghiar nu va sprijini propunerile de sanctiuni care sunt contrare intereselor nationale ale Ungariei, astfel ca nu va susține nici introducerea, la nivelul UE, a unei plafonari a preturilor la gaze, lucru care pentru moment a si disparut de pe ordinea de zi, a declarat ministrul ungar de externe,…

- Premierul ungar Viktor Orban va lansa o „consultare naționala” in Ungaria pentru a cere opinia cetațenilor in privința sancțiunilor UE impotriva Rusiei, anunța presa de la Budapesta. Guvernul a acceptat o inițiativa a coaliției de guvernare - condusa de partidul lui Orban, Fidesz - in acest sens.

- Ungaria anunța ca nu va susține noul pachet de sancțiuni pe care Uniunea Europeana il va impune Rusiei dupa organizare referendumurilor-farsa pentru anexarea regiunilor ucrainene ocupate. Conform șefului de cabinet al premierului ungar, guvernul de la Budapesta se opune sancțiunilor in domeniul energiei,…

- Ungaria va infiinta o autoritate anticoruptie si un grup de lucru care va implica organizatii neguvernamentale pentru a monitoriza cheltuirea fondurilor Uniunii Europene, potrivit unui decret guvernamental publicat luni seara in Monitorul Oficial de la Budapesta. Comisia Europeana a blocat aprobarea…

- Mii de cetateni ai Ungariei au protestat vineri la Budapesta impotriva salariilor mici si a conditiilor proaste de munca ale profesorilor pe fondul penuriei de personal didactic, relateaza France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Nu doar vorbitorii de limba maghiara pot beneficia de finanțarile Guvernului ungar date asociațiilor și fundațiilor minoritații maghiare din alte state, a declarat ministrul Mediului, Tanczos Barna. El spune ca a aplicat și a primit o finanțare pentru dezvoltarea sistemului hocheistic din Harghita.…

- Senatorul AUR, Claudiu Tarziu, a declarat discursul premierului Viktor Orban este un afront adus Romaniei, iar UDMR ar trebuie exclus de la guvernare pentru ca liderul partidului și miniștrii sai au girat prin prezența alegațiile acestuia. „(…) De altminteri, noi am atras atentia dinainte de a fi reprezentati…