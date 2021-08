Profesorii si personalul din centrele de invatamant ar trebui sa faca parte din grupurile prioritare la vaccinarea anti-COVID-19, au informat luni birourile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) pentru Europa si UNICEF, potrivit AFP. Ar trebui „propusa vaccinarea anti-COVI-19 profesorilor si altor membri ai personalului scolar, in calitate de grup tinta in campania nationala de vaccinare”, se arata in comunicatul OMS, in care se adreseaza un apel statelor membre pentru a pune in aplicare o strategie de vaccinare destinata prezentei fizice a elevilor la cursuri. Intr-un moment in care reincep…