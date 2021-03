Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan a precizat, referitor la cumulul pensiei cu salariu la stat, ca vor fi cateva principii de baza, iar unul dintre ele este acela de a permite celor care doresc sa lucreze in sistemul public sa munceasca o perioada mai lunga de timp, iar atunci cand optezi pentru acest lucru sa nu cumulezi…

- Guvernul urmeaza sa adopte, in perioada urmatoare, un proiect de lege care va interzice cumulul pensiei cu salariul pentru angajații la stat, a declarat miercuri premierul Florin Cițu. ”E un proiect de lege discutat in coaliție. Am vazut draft-ul, va fi o dezbatere publica, vom vedea daca vor fi excepții…

- Premierul Florin Cițu gasește proiectul de lege prin care se va interzice cumulul pensiei cu salariul la stat foarte bun: „Mi se pare normal”. Intrebat, miercuri, despre proiectul de lege prin care se va...

- Premierul Florin Cițu s-a suparat, marți, la Parlament, spunand ca exista un „singur premier” care va face evaluarea execuției bugetare și care va lua o decizie in acest sens. Premierul a fost intrebat cand va fi adoptat bugetul, el raspunzand ca deocamdata este in curs de avizare, apoi proiectul va…

- Premierul Florin Cițu a susținut, sambata, o conferința de presa in care a facut precizari legate de vizita la Bruxelles, de proiectul de buget, de execuția bugetara, dar și de noile tranșe de vaccin alocate Romaniei. “Se va juca cu mandatele pe masa”, a amenințat Cițu. Principalele declarații ale…

- Sebastian Bodu a fost numit in funcția de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului Kelemen Hunor, printr-o decizie a premierului Florin Citu. Premierul Florin Cițu abia il eliberase din funcție pe Bodu, pe 13 ianuarie, laolalta cu alți 12 consilieri de stat care…

- Premierul Florin Cițu a lipsit, luni, de la ședința coaliției de guvernare, la care s-a dezbatut și bugetul de stat pe 2021. La finalul ședinței, vicepremierul Dan Barna a declarat ca membrii coaliției spera in adoptarea bugetului in Parlament „in prima jumatate a lunii februarie”. Premierul anunțase,…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri ca Executivul a inceput pregatirea pentru bugetul anului 2021, iar in acest sens a afirmat ca propunerea este ca bugetul sa fie votat in Parlament pe 4 februarie. Sursa Zilei a explicat ieri mecanismele care l-au forțat pe premierul Cițu sa-și revizuiasca planurile…