Profesorii și învățătorii vor primi câteva 2.000 de lei lunar ca stimulent de risc COVID-19 Personalul din sistemul de educație va primi un stimulent de risc pentru perioada in care lucreaza alaturi de elevi sau studenți in starea de urgența sau alerta. Camera Deputaților a decis un stimulent lunar de 2.000 pentru personalul didactic și de 1.500 de lei pentru cel auxiliar. In cazul in care toți profesorii, in numar de circa 260.000, și personalul auxiliar, aproximativ 100.000, ar primi valoarea maxima a stimulentului, suma de plata se ridica la peste 600 milioane lei lunar. Mulți bani pentru un buget de stat intins la maximum. „Incepand cu anul scolar/universitar 2020/2021, pe perioada… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, proiectul de lege pentru acordarea unui stimulent de risc personalului din invatamant in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea noului coronavirus . Au fost inregistrate 158 voturi „pentru”, unul „impotriva” si 77 abtineri. Proiectul de lege…

- Proiectul de lege prevede acordarea unui stimulent de risc cadrelor didactice, precum si personalului didactic auxiliar si personalului nedidactic din invatamantul preuniversitar si universitar de stat, din invatamantul particular acreditat si din unitatile de invatamant preuniversitar infiintate…

- Camera Deputatilor a adoptat pe articole, marti, proiectul de lege pentru acordarea unui stimulent de risc personalului din invatamant, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea noului coronavirus. Votul final asupra proiectului urmeaza sa fie dat in sedinta de miercuri.…

- Cadrele didactice și personalul auxialiar din invațamant vor primi stimulente financiare pe toata perioada starii de alerta și de urgența pentru implicarea și expunerea in fața riscului raspandirii coronavirusului COVID-19, potrivit unui proiect aprobat de Senat. Votul in Senat a fost 85 pentru, 24…

- Cadrele didactice și personalul auxialiar din invațamant vor primi stimulente financiare pe toata perioada starii de alerta și de urgența pentru implicarea și expunerea in fața riscului raspandirii coronavirusului COVID-19, potrivit unui proiect aprobat de Senat.Citește și: BREAKING - Dana…

- Se prelungește Starea de Alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 septembrie 2020. Au fost stabilite și masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19. Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare: Art. 1- Incepand cu data de 15…

- Un proiect de lege ce urmeaza sa fie dezbatut și aprobat sau respins prevede acordarea unui stimulent de risc celor ce lucreaza in invațamant. E vorba de bani in plus la salariu pentru profesori și personalul nedidactic,pe perioada starii de urgența și de alerta. CARE sunt vaorile luate in considerare:…

- Cadrele didactice din ciclul primar, clasele 0-4, se pot testa gratuit pentru prezența anticorpilor specifici COIVD-19 in cele 140 de centre de recoltare MedLife din toata țara. Testarea se poate face incepand de astazi, 1 septembrie, și pana pe data de 14 septembrie 2020. Demersul inițiat de Sistemul…