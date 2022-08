Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației – Sorin Cimpeanu a anunțat ca, incepand din 2027, evaluarea la examenul de Bacalaureat se va schimba. „Va fi un Bacalaureat de cultura generala, pentru prima data in anul 2027, daca vom adopta legea aceasta. La acest examen se vor prezenta elevii care vor incepe școala in 2023 in…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a precizat astazi ce schimbari vor avea loc in organizarea examenului de Bacalaureat pentru elevii care incep Clasa a IX a in anul scolar 2023 2024. Potrivit ministrului Educatiei, elevii care incep clasa a IX a in anul scolar 2023 2024 vor sustine Examenul de bacaluareat…

- Școala romaneasca in 2022: din cei peste 203.000 de elevi care au intrat in clasa I acum 12 ani, doar 126.454 au ajuns sa dea examenul de Bacalaureat și doar 89.054 sa il ia. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca rata de promovarea din acest an este de 73,3%, cel mai ridicat nivel de promovare…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat rezultatele finale la Bacalaureat 2022, dupa rezolvarea constestatiilor. Acesta a subliniat ca in continuare au fost modificate foarte multe note in urma contestatiilor si ca a descoperit cu surprindere ca aproape 13.000 de elevi nu s-au inscris la Bacalaureat…

- Dragoș Anastasiu, co-fondator SuperTeach: ”Auzim deseori sintagma sau , insa, uitandu-ne in școli sau stand de vorba cu copiii noștri, vedem ca realitatea este cu totul alta. Daca vrem ca tinerii sa iubeasca sa traiasca in Romania, trebuie sa schimbam educația”. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu:…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat o veste importanta pentru elevii, dar și profesorii din Romania. Noua Lege a Educației va aduce o modificare importanta in ceea ce privește meditațiile. Ce se va intampla cu meditațiile elevilor de anul viitor, citiți in articolul de mai jos. Ce cred parinții…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca 100.000 de elevi de scoala primara, gimnaziala si liceu – cu exceptia celor din anii terminali -, din 329 de unitati de invatamant din toata tara vor intra in programul-pilot in cadrul caruia va fi aplicata testarea standardizata. In fiecare judet…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, marți, la Digi 24, ca profesorilor le va fi interzis prin lege sa mai faca meditații cu elevii din clasele la care predau și ca vor exista sancțiuni pentru cadrele didactice care nu o respecta, informeaza Edupedu.ro . Noul pachet legislativ propus de ministrul…