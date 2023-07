Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii din unitatile de invatamant preuniversitar care observa semne sau comportamente ale copiilor in baza carora au suspiciuni ca acestia sunt victime ale violentei in afara scolii sunt obligati sa ia masuri, sa anunte, dupa caz, fie familia copilului, fie autoritatile, daca familia este cea suspectata…

- Timp de trei zile (14-16 iulie), in Parcul „George Enescu” din Lugoj are loc ediția de vara a evenimentului „Weekend in familie”, organizat de Primaria și Casa de Cultura a Municipiului Lugoj. Evenimentul iși propune sa ofere familiilor lugojene oportunitatea de a petrece timp de calitate…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, trage un semnal de alarma de Ziua mondiala impotriva exploatarii prin munca a copiilor. In 2022 au fost chinuiți și trimiși la munca 268 de copii, majoritatea de propriii parinți.

- Parintii si copiii sunt chemati sa cunoasca si sa traiasca adevarata credinta in familie, indeamna Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, intr-un mesaj adresat cu prilejul Duminicii Parintilor si Copiilor, 4 iunie, relateaza Agerpres.

- Senatorul PNL Vlad Mircea Pufu a explodat dupa ce elevii au fost scoși in strada de profesorii care protesteaza. In unele județe cadrele didactice s-au afișat alaturi de elevi la acțiunile lor de protest prin care cer mariri de salariu. Senatorul PNL spune ca asta e o forma de abuz asupra elevilor,…

- Presedintele Klaus Iohannis considera ca angajatii din educatie au dreptate sa ceara salarii mai mari si subliniaza ca un invatamant de calitate depinde si de acest aspect. Cererile sunt indreptatite, avand in vedere inflatia inca destul de mare, iar salarizarea trebuie sa apara in grila nationala care…

- 1 din 4 copii romani au sau au avut macar un parinte plecat la munca in strainatate, iar 58% dintre mamele plecate se intorc in țara o data pe an. Aceste date reies dintr-un studiu al Organizației Salvați Copiii Romania. De asemenea, 57% dintre copiii intervievați au declarat ca fie n-au fost intrebați…

- Profesorii și angajații din invațamant vor primi vouchere de vacanța și cel puțin in urmatorii 4 ani, conform ordinului de ministru nr. 4.072/2023, semnat pe 26 aprilie, obținut de Edupedu.ro. Voucherele vor fi emise și in acest an doar pe suport electronic, la fel ca anul trecut. Nu este precizata…