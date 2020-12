Profesorii REFUZĂ vaccinarea. Ar putea fi HAOS în școli Cadrele didactice vor fi vaccinate anti-Covid in etapa a doua a campaniei de vaccinare , așa cum au stabilit autoritațile. Decizia a starnit controverse in condițiile in care unii specialiști leaga vaccinarea profesorilor de revenirea copiilor la școala. Alte cadre didactice refuza sa se vaccineze. Profesorii din Romania vor fi vaccinati gratuit impotriva coronavirusului in a doua parte a etapei a II-a a campaniei de vacciare. Acest lucru se va intampla la sfarsitul lunii martie sau la inceputul lunii aprilie, potrivit programului stabilit de autoritați. Potrivit unui sondaj realizat de sindicaliștii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

