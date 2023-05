Profesorii nu renunță la grevă. Ce ofertă le-a făcut Guvernul Sindicatele din educație spun ca Guvernul le-a facut o oferta de creștere, dar nu a avansat și o data concreta. Pana atunci, greva de luni ramane valabila, deși Ciolacu vrea „copiii in clase, nu pe strada”. Simion Hancescu a declarat ca, la ieșirea de la negocieri, Guvernul a promis o creștere de 8% a salariilor, dar nu a fost inaintata o data concreta. „Probabil de la 1 iunie cresc salariile cu 8%. Intuim, nu suntem siguri. Inca nu am stabilit ce vom face, dar maine greva o sa aiba loc, iar pentru a stopa o astfel de acțiune, greviștii trebuie sa primeasca o soluție credibila. Noi le punem la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae-Ionel Ciuca si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu (care ar trebui sa preia conducerea viitorului Guvern din postul de prim-ministru) s-au intalnit, la Palatul Victoria, cu reprezentantii sindicatelor din Educatie pentru a continua dialogul pentru rezolvarea problemelor…

- Ultima negociere cu o zi inaintea grevei generale, intre sindicaliștii din Educație și reprezentanții Guvernului, s-a incheiat fara ca situația sa se schimbe in esența. Poziția oficiala a Guvernului a fost facuta publica printr-un comunicat din care reiese ca se au in vedere o compensare baneasca pentru…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu s-au intalnit, la Palatul Victoria, cu reprezentantii sindicatelor din Educatie, pentru a continua dialogul pentru rezolvarea problemelor semnalate in cadrul sistemului de invatamant, potrivit news.ro.In plus,…

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu s-au intalnit, la Palatul Victoria, cu reprezentantii sindicatelor din Educatie, pentru a continua dialogul pentru rezolvarea problemelor semnalate in cadrul sistemului de invatamant. In plus, reprezentantii Guvernului…

- Guvernul a transmis intr-un comunicat ca oferta pentru sindicate a constat in bonus de 1.000 de lei pentru profesorii debutanți, bonusuri pentru profesorii din zone defavorizate și creșteri de salarii pentru personalul nedidactic. Comunicatul integral al guvernului: Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca…

- UPDATE 17:22 - Marcel Ciolacu, la discuțiile cu sindicaliștii din educație: Haideți sa ținem copiii in clase, nu pe strazi.Marcel Ciolacu, preznet la discuțiile cu reperezentanții sindicaliștilor din invațamant, a transmis un mesaj clar celor care vor greva generala de luni."De cand am venit la guvernare…

- UPDATE 17:22 - Marcel Ciolacu, la discuțiile cu sindicaliștii din educație: Haideți sa ținem copiii in clase, nu pe strazi.Marcel Ciolacu, preznet la discuțiile cu reperezentanții sindicaliștilor din invațamant, a transmis un mesaj clar celor care vor greva generala de luni."De cand am venit la guvernare…

- Guvernul Romaniei, reacție oficiala de la discuțiile cu reprezentanții profesorilor: Calendarul asumat de cele doua parțiPrim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu s-au intalnit, la Palatul Victoria, cu reprezentanții sindicatelor din Educație, pentru a…