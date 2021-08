Profesorii, diriginții sau invațatorii nu vor mai avea voie sa ii intrebe pe elevi ce funcții au prinții sau unde lucreaza aceștia, conform unei decizii a Ministerului Educației. In acest sens, Ministerul Educației a transmis o informare catre inspectoratele școlare și directorii școlilor, conform Edu Pedu. In aceasta informare se transmite ca „incepand cu anul școlar 2021 – 2020, profesorii diriginți și invațatorii nu vor solicita, colecta și prelucra informații cu privire la locul de munca, ocupația sau profesia parinților/reprezentanților legali ai elevilor”. In document se precizeaza ca “respectand…