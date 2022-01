Profesorii nevaccinaţi din Ungaria intră în concediu fără plată De luni, in Ungaria, cadrele didactice care nu s-au vaccinat inainte de 30 decembrie 2021 vor fi trimise in concediu fara plata. Profesorii nevaccinati vor avea voie sa se intoarca la locul de munca numai daca vor aduce dovada unui test PCR negativ, vechi de cel mult trei zile. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

