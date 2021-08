Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, promite ca pana la inceputul noului an școlar toți profesorii vor primi banii pentru orele de pregatire remediala, denumire sub care sunt cunoscute orele de recuperare a materiei pierdute din cauza invatamantului online. Intrebat de puterea.ro cand iși vor primi profesorii restanțele, unele dintre ele datand din aprilie, ministrul Sorin Cimpeanu a dat vina pe birocrație. „Este o problema de organizare pe care am asumat-o. Desi ea se justifica prin cerinte exagerate din perspectiva finantatorului, ma refer la regulile de cheltuire a fondurilor europene care…