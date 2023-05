Stiri pe aceeasi tema

- Cadrele didactice din invatamantul preuniversitar vor intra, miercuri, in greva de avertisment, in intervalul orar 11:00 – 13:00, timp in care cursurile nu vor avea loc, au anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, presedintii Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatiei Sindicatelor…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a aflat și el de greva anunțata in invațamant. „Am avut o discuție cu unul dintre lideri. Presupun ca in cursul zilei de joi voi avea și o intalnire. Este posibil sa fie o discuție cu dl Nicolae Ciuca. (…) Aș vrea totuși o abordare responsabila fața de copiii noștri, fața…

- Sindicaliștii din Educație au anunțat ca maine, intre orele 11:00 și 13:00, va fi organizata greva de avertisment, in unitațile de invațamant, urmand ca pe data de 22 mai sa fie declanșata greva generala. In timpul grevei de avertisment, profesorii nu vor preda, dar vor supraveghea elevii, in cazul…

- Cadrele didactice din invatamantul preuniversitar vor intra miercuri in greva de avertisment, in intervalul orar 11:00 – 13:00, timp in care cursurile nu vor avea loc, au anuntat marti, intr-o conferinta de presa, presedintii Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatiei Sindicatelor din…

- Peste 70% dintre profesori au votat pentru declanșarea grevei generale in urma unui referendum organizat de sindicatele din educație. Astfel, miercuri, 17 martie, va avea loc o greva de avertisment intre orele 11-13, iar de luni, 22 mai, se va opri lucrul și se va intra in greva generala, au anunțat…

- Cadrele didactice din invatamantul preuniversitar vor intra, miercuri, in greva de avertisment, in intervalul orar 11:00 – 13:00, timp in care cursurile nu vor avea loc, au anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, presedintii Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatiei Sindicatelor…

- Profesorii intra in greva generala chiar inainte de examenele de Evaluare Naționala și Bacalaureat. Conferința comuna a sindicatelor din Educației “Angajații din educație intra in greva generala!” este titlul unui comunicat comun al Federației Sindicatelor Libere din Invațamant, Federației Sindicatelor…

- Trei federatii sindicale din invatamant vor organiza miercuri un mars de protest intre Piata Victoriei si Palatul Parlamentului, la care sunt asteptati 15.000 de participanti. Totodata, membrii de sindicat sunt intrebati daca vor sa intre in greva generala din 22 mai. Protestul este organizat de Federatia…