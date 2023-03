Profesorii, instruiți să recunoască elevii drogați 40 de profesori din fiecare județ și alți 140 din Capitala vor fi pregatiți lunar, pentru a recunoaște semnele manifestate de copiii care consuma droguri și alte substanțe etnobotanice. Pe fondul crizei actuale provocate de traficul și consumul de droguri in școli, Ministerul Educației impreuna cu Agenția Naționala Antidrog (ANA) au anunțat ca au in lucru un proiect comun, fara insa a preciza și momentul exact al demararii acestuia. Un motiv este și numarul prea mic de consilieri din școli, care nu sunt pregatiți suficient pentru a depista consumatorii, dar și al cabinetelor de medicina școlara.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

