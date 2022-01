Stiri pe aceeasi tema

- Suparati ca nu si-au primit salariile promise de catre Guvern, sindicalistii din invatamant, de la USLIP Iasi, vor picheta, alaturi de colegi din toata tara, sediul Guvernului si a celor doua partide principale din coalitia de guvernare: PNL si PSD. Laviniu Lacusta, presedintele filialei din Iasi a…

- Sindicalistii din invatamant cer o crestere salariala de 16-, de la 1 ianuarie, stipulata prin lege. In caz contrar, acestia ameninta cu ample actiuni de protest. Sindicatele din invatamant au protestat ieri in fata Prefecturii Iasi, cerandu-si majorarile salariale stipulate de Lege. Cadrele didactice…

- Președinta Comisiei Juridice, Olesea Stamate, in premiera a recunoscut ca a propus amendamentul cu privire la dublarea salariilor pentru judecatorii Curții Constituționale și ca știa faptul ca Guvernul a dat aviz negativ. „Am dat citire amendamentului, care-i incalcarea legii? Unde scrie ca nu poți…

- Cadrele medicale declanseaza GREVA japoneza in Alba și in restul țarii, din cauza salarizarii Cadrele medicale declanseaza GREVA japoneza in Alba și in restul țarii, din cauza salarizarii Membrii Federatiei Sanitas vor declansa, miercuri, greva japoneza. Pentru ziua de joi, sindicaliștii anunța ca vor…

- Azi noapte, 17 decembrie, Guvernul a pus in dezbatere publica un nou proiect de ordonanța de urgența prin care include Educația la majorarile salariale. De la 1 ianuarie 2022 ar urma sa se acorde ¼ din diferența de salariu de baza conform grilei unice și cel din decembrie 2021. Sindicatele din Invațamant…

- Sindicalistii din Politie incep de luni protestele in fata prefecturilor, pentru trei zile, urmand ca joi, 16 decembrie, sa protesteze la Ministerul Afacerilor Interne, iar in 17 decembrie, la sediile partidelor din actuala coalitie de guvernare. Aceștia solicita aplicarea Legii salarizarii personalului…

- Sindicaliștii au organizat astazi un protest in fața Parlamentului. Ei sunt nemulțumiți ca bugetarii ar putea ramane fara premiul anual pentru anii 2020 și 2021, dupa ce Guvernul a venit cu unele amendamente la Legea bugetului pentru anului viitor.

- Ne-am obișnuit ca in Romania legile sa se bata cap in cap, la fel cum se intampla și cu hotarari ale instanțelor de judecata date, aici, in aceeași țara. Așa se ajunge, in unele cazuri, in situații de blocaj, de vid legislativ, de erori pe care statul ajunge sa fie chiar obligat sa le comita. Cum era…