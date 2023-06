Sindicalistii din Educatie nu se lasa. E clar, greva dascalilor continua si de marti incolo, desi Guvernul a dat OUG pentru mariri de salarii. De ce profesorii nu renunta la protest? Din cauza ca sunt nemultumiti de textul legii. Au respins cresterea etapizata a lefurilor Sindicalistii au cerut, din nou, Guvernului ca salariul unui debutant […] The post Profesorii i-au "bagat" deja pe elevi in vacanta mare? Anuntul sindicatelor din Educatie. Se intampla de marti first appeared on Ziarul National .