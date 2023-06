Profesorii greviști nu vor fi sancţionaţi, dar rămân neplătiți Ministrul Educației Ligi Deca spune ca nu vor exista sanctiuni asupra cadrelor didactice care participa la greva, dar nici nu vor fi platite. Neplata zilelor in care profesorii care au semnat pentru greva au ales sa protesteze nu reprezinta o sancțiune, ci este consecința aplicarii unei prevederi legislative, a declarat duminica ministrul la briefingul de presa organizat dupa ședința de la Guvern. „Este vorba despre o prevedere legala asumata si in scris de catre federatiile sindicale in informarile pe care le-au facut catre membrii de sindicat. In acest context, legal, noi nu am facut decat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

