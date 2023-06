Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a respins vineri cererea depusa de o femeie, prin care solicita sa fie declarata ilegala greva din Educatie.Potrivit deciziei instantei, cererea a fost respinsa ca fiind introdusa de o persoana fara calitate procesuala activa.De asemenea, femeia a fost obligata…

- Un numar de 134.007 de membri de sindicat, respectiv 86,93% din totalul celor care au semnat referendumul pentru declararea grevei, au continuat marti protestul, informeaza sindicatele din invatamantul preuniversitar, printr-un comunicat. Dupa ce in cursul zilei de astazi Ligia Deca a declarat ca doar…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” au anunțat miercuri, 31 mai, intr-un comunicat, ca „au decis sa nu semneze niciun acord, fie el și unul girat de președintele Romaniei”, care a promis ca va gira un acord politic care sa rezolve revendicarile…

- Cadrele didactice continua greva și miercuri, 31 mai, dupa ce discuțiile purtate de sindicaliști cu o zi in urma, cu premierul Nicolae Ciuca și apoi cu președintele Klaus Iohannis, nu au dus la un rezultat acceptat de profesori.Aproximativ 10.000 de profesori din toata țara s-au adunat marți, 30 mai,…

- Sindicalistii din Educatie au refuzat oferta Guvernului pentru incetarea grevei, a anuntat joi, in Piata Victoriei, presedintele Federatiei Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret”, Marius Nistor. „Colegii veniti din Bucuresti si din tara spun un NU hotarat, acestei oferte. Greva declansata de noi este…

- Elevii de clasa a VI-a ar putea sa nu mai susțina Evaluarea Naționala, avand in vedere ca se desfașoara greva generala in școli, a declarat Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” pentru Edupedu.ro.„Cata vreme este greva generala, nu putem discuta de…

- Premierul Nicolae Ciuca a semnat ordinul pentru numirea unui vicepreședinte care va fi responsabil special pe domeniul colectarii taxelor.Nicoleta-Mioara Circiumaru a fost numita in functia de vicepresedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu rang de subsecretar de stat. Ea…

- Propunere de ultima ora a sindicatelor la intalnirea cu premierul Nicolae Ciuca. Sindicaliștii vor ca valoarea tichetelor de masa sa creasca pana la 35 de lei.Potrivit surselor antena3.ro, sindicatele care s-au prezentat astazi la Palatul Victoria vor propune majorarea tichetelor de masa pana…