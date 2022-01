Stiri pe aceeasi tema

- In Franta va avea loc una dintre cele mai mari greve din sistemul de educație din ultimele decenii. De la redeschiderea scolilor de dupa sarbatori, aproximativ 10.000 de clase au fost inchise din cauza COVID. Sindicatele sustin ca Guvernul a avut o abordare dezorganizata.

- Aproape 300.000 de cazuri noi de COVID-19 au fost inregistrate in Franta in ultimele 24 de ore, a anuntat marti ministrul Sanatatii, Olivier Veran. Este un nou record inregistrat in țara, intr-un context marcat de cresterea rapida a numarului de infectari din cauza variantei Omicron.

- Franta a stabilit miercuri un nou record de contaminari cu COVID-19, depasind pentru prima data pragul de 200.000 de cazuri in 24 de ore, potrivit cifrelor publicate de ministrul Sanatatii, relateaza AFP. Aproximativ 208.000 de cazuri au fost inregistrate in ultimele 24 de ore pe teritoriul francez,…

- Bilanț PARȚIAL 19 decembrie| 499 de noi cazuri COVID și 53 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Bilanț PARȚIAL 19 decembrie| 499 de noi cazuri COVID și 53 decese raportate in Romania, in ultimele 24 de ore Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 19 decembrie 2021, ora 10.00,…

- China s-ar putea confrunta cu 630.000 de cazuri de infectare cu Covid-19 pe zi, daca ar ridica restricțiile de combatere a pandemiei și ar adopta aceeași strategie ca SUA, susține un studiu realizat de matematicienii de la Peking University, transmite Reuters. Autorii studiului susțin ca autoritațile…

- Nici nu s-a incheiat bine prima saptamana de școala, ca deja sau aparut primele cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in randul elevilor și al cadrelor didactice. Pana ieri, aproape o suta de elevi de toate varstele din școlile și gradinițele buzoiene trecusera deja in on-line, deoarece in clasele…

- Franța a raportat miercuri 10.050 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 in 24 de ore. Este pentru prima data in ultimele doua luni cand se depaseste pragul de 10.000 de imbolnaviri, informeaza Digi24. Intr-un alt semn ca virusul ia din nou avant, spitalizarile din cauza COVID-19 au crescut cu 84 in…

- Polonia se confrunta cu o "explozie" a numarului de cazuri de Covid-19, a avertizat miercuri ministrul sanatatii. Numarul noilor infectari inregistrate in decurs de 24 de ore s-a dublat comparativ cu saptamana precedenta. "Daca aceasta situatie continua, va arunca in aer toate previziunile noastre de…