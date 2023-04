Stiri pe aceeasi tema

- Baiatul de 16 ani de la Colegiul „Ion Creanga” din București care și-a injunghiat miercuri profesoara de japoneza a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Procurorii spun ca și-a premeditat fapta.

- Cazul profesoarei de la Colegiul „Ion Creanga” din București, injunghiata de un elev de clasa a X-a, a reamintit de unul similar petrecut in 2019 la Liceul „Spiru Haret”, din Ploiești, unde o profesoara a fost injunghiata in abdomen de Alexandru Nițescu, un fost elev, devenit intre timp student.

- Incidenul petrecut ieri, la Colegiul „Ion Creanga” din București, acolo unde un elev și-a atacat cu un cuțit profesoara, a șocat intreaga țara. Adolescentul in varsta de 16 ani a fost reținut ieri, de oamenii legii, pentru 24 de ore insa parchetul cere ca acesta sa ramana in arest pentru 30 de zile.…

- `A scos cuțitul din ghizdan și a sarit la gatul profesoarei` - marturia unui coleg al elevului care a injunghiat-o pe profesoara de la Colegiul `Ion Creanga`/ Elevul cuțitar a fost reținut de Poliție pentru tentativa de omorProfesoara de limba japoneza de la Colegiul „Ion Creanga” din București ar…

- Elevii clasei la care presa profesoara care a fost injunghiata in gat, miercuri, discutau pe un grup de WhatsApp inainte de ora daca ar fi cazul sa chiuleasca. Cel care a injunghiat-o a scris: „Ar merita sa o omor?”.Elevul de 16 ani din București care a injunghiat-o pe profesoara in timpul orei de curs…

