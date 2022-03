Stiri pe aceeasi tema

- Ordinul comun al miniștrilor Educației și Sanatații privind regulile aplicate in școli in perioada pandemiei va fi modificat pentru a fi adaptat la noile condiții. Astfel, perioada de carantina va fi redusa și pentru elevi la 5 zile, fie ca sunt vaccinați sau nu. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca, daca se pastreaza trendul ascendent de cazuri si de spitalizari din cauza infectarii cu COVID-19, judetul Cluj va trece in online peste o saptamana. El a precizat ca 27.000 de copii sunt infectati, cei mai multi fiind depistati la testele pe baza de…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca elevii care lipsesc de la scoala la aparitia unui caz de COVID-19 in clasa pot fi notati ca absenti. Sorin Cimpeanu a precizat ca, daca elevii din aceeasi clasa poarta corespunzator masca de protectie, nu sunt considerati contacti cu cei depistati pozitiv.…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, duminica, ca este adeptul salarizarii motivante in domeniul educatiei si ca cel mai mic salariu este de 2.597 de lei net la care se pot adauga unele sporuri. Cel mai mare salariu, al unui dascal experimentat, poate depasi 1.000 de euro, in invatamantul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat, duminica, la Prima TV, ca este ingrijoratoare situatia abandonului scolar in Romania, iar cifrele erau grave inainte de pandemie. In 2020, unul din patru copii din mediul rural renunta la scoala inainte de a termina gimnaziul. ”Pandemia a amplificat aceste…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat, vineri, ca, in cel mult trei saptamani, va fi deblocata procedura de achizitie pentru testele de saliva in scoli, precizand ca elevii de gimnaziu si de liceu si-ar putea administra aceste teste in unitatea de invatamant, sub supravegherea profesorului.…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, joi, referitor la bursele de merit ale elevilor, ca acestea au un cuantum cu 400 de milioane mai mult fața de anul 2021, existand posibilitatea sa fie revizuite criteriile de acordare pentru clasele a V-a și a IX-a. ”Toți banii alocați pentru burse vor…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat, vineri, ca scolile vor avea posibilitatea de a decide daca fac sau nu cursuri pe 23 decembrie. Decizia apartine conducerii unitatii, iar cursurile in format fizic pot fi inlocuite cu o tema de vacanta sau cu intalniri informale. ”Data fiind configuratia…