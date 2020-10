Profesorii din Gorj cer tablete și laptopuri pentru orele online Profesorii din Gorj cer tablete și laptopuri pentru desfașurarea orelor online. Cu toate ca de doua luni de zile exista legislația in baza careia autoritațile sa achiziționeze echipamente pentru profesori inca nu au fost elaborate normele metodologice pentru punerea in aplicare a legii respective. Prin urmare, profesorii se descurca așa cum pot, daca sunt nevoiți sa le predea elevilor in scenariul galben sau roșu, adica orele sa se desfașoare online. Exista și unitați de invațamant care dețin echipamente și cadrele didactice pot sa le foloseasca, insa sunt și unitați de invațamant cu mii de elevi… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

