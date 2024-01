Stiri pe aceeasi tema

- La data de 10 ianuarie a.c., politisti din cadrul Politiei Municipiului Constanta ndash; Sectia 2 Politie au desfasurat o actiune pentru mentinerea ordinii si linistii publice si combaterea traficului si consumului de droguri in zona unitatilor de invatamant.Potrivit IPJ Constanta, in urma activitatilor…

- 184.520 din 14.12.2023 ACTIUNILE POLITISTILOR CONTINUA PENTRU MENTINEREA UNUI CLMAT DE ORDINE SI SIGURANTA PUBLICA Politistii braileni actioneaza, permanent, in municipiu si judet, in mod activ si implicat in misiuni preventive de depistare a factorilor criminogeni care pot pune in pericol siguranta…

- 184.512 din 08.12.2023 ACTIUNILE POLITISTILOR PENTRU SIGURANTA CETATEANULUI Politistii braileni actioneaza, permanent, in municipiu si judet, in mod activ si implicat in misiuni preventive de depistare a factorilor criminogeni care pot pune in pericol siguranta noastra si a comunitatii Ieri, 7 decembrie…

- In cadrul unei conferințe tematice care va avea loc pe 29 noiembrie, la Targu Mureș, specialiști din domeniul medical și social vor discuta despre identificarea și gestionarea abuzului de medicamente, recunoașterea riscurilor asociate și modalitați de intervenție pentru prevenirea consumului de droguri.…

- Cancelaria premierului a gazduit o intalnire cu organizațiile neguvernamentale pe tema combaterii consumului de droguri in Romania. La intalnire a participat și ministrul Sanatații, Alexandru Rafila.

- „Ne propunem ca in Romania sa avem in fiecare județ centre pentru combaterea adicției, pentru recuperarea consumatorilor de droguri. Exista o categorie foarte vulnerabila – copiii și adolescenții, pentru care trebuie sa gasim soluții”, a afirmat ministrul Sanatații Alexandru Rafila, relateaza HotNews.ro.In…

- Joi, 26 octombrie, IPJ Mureș a susținut o conferința de presa in care s-a discutat despre principalele activitați desfașurate de Inspectoratul de Poliție Județean Mureș pe linia siguranței rutiere și metode de prevenire a consumului de alcool și droguri. Șeful IPJ Mureș, alaturi de șefii Serviciului…

- La invitația inspectorului general de la invațamant, Grigore Bocanci, președintele Consiliului Județean Suceava, a participat astazi la o intalnire cu directorii școlilor din județ. Au fost prezentate prioritațile care decurg din noua lege a invațamantului 2023-2024. ”Am ținut sa ridic cateva probleme…