Dana Budeanu a mazgalit pe o centura de socializare – și pe Dana Budeanu nu prea pot sa o cred, scuze! – ca „profesorul" Vasile Dincu s-a oferit sa-i faca o „strategie naționala" lui Ciuca. Sa presupunem, totuși, ca e adevarat. Eu banuiesc ca nea Vasile i-a facut strategia și lui Joe Biden. Doar așa […]