Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Profesorilor de Educație Fizica și Sport din județul Arad a organizat sesiunea internaționala de referate și comunicari științifice „Educația fizica și sportul – prezent...

- Vladimir Gaitan s-a stins din viața pe 10 noiembrie, la varsta de 73 de ani. Actorul s-a luptat timp de 30 de ani cu o afecțiune grava a sangelui, declanșata de explozia de la Cernobil. Soția acestuia, Tunde Gaitan, i-a fost alaturi pana in ultima clipa. Puțini sunt cei care știu povestea lor de dragoste.Actorul…

- Fundatia Globalworth doneaza organizatiei Narada 30.000 de euro pentru prima platforma online care centralizeaza in timp real nevoile profesorilor si elevilor din Romania, generate de digitalizarea fortata a educatiei in contextul pandemiei. Potrivit celor mai recente date oferite de Edu.ro, peste 7.1000…

- Social-democratii au acuzat PNL ca se ghideaza numai dupa interesele electorale. De exemplu, scolile sunt periculoare, atunci cand este vorba de educarea elevilor, insa sunt sigure ca sectii de votare, potrivit news.ro.„Scolile sunt periculoase cand este vorba de educatia copiilor – deci trebuie…

- Muzeul de Arta din municipiul Tulcea gazduieste, incepand de joi, o noua editie a sesiunii nationale de comunicari stiintifice "Patrimoniul si educatia in muzeele de arta", eveniment dedicat specialistilor din muzeele din intreaga tara care poate fi urmarit si online. Reprezentanta Institutului…

- Mesajul ministrului educatiei cu ocazia deschiderii noului an scolar Ministrul educatiei si cercetarii, Monica Anisie. Foto: www.facebook.com/AnisieMonicaCristina/ Educația trebuie sa continue în orice situație, acesta este mesajul pe care l-a transmis astazi ministrul de resort Monica…

- "Trebuie sa recunoastem ca, in atatia ani de zile, desi am avut suspendate cursurile si cate trei saptamani, va amintiti, din cauza viscolului, gripei si asa mai departe, educatia nu continua si copiii ramaneau acasa izolati, fara sa-si continue invatarea. Acum am aratat ca se poate - prin suspendarea…

- Inceperea anului scolar in Franta nu se amana, desi numarul de infectari a crescut in ultimele saptamani. Doar ieri s-au inregistrat peste 4000 de cazuri noi de COVID-19. Din planul elaborat de autoritatile franceze, poti sa afli ca masca de protectie este obligatorie pentru toti cei peste…