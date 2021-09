Cadrele didactice dau vina pe Guvern pentru eșecul campaniei de imunizare și avertizeaza ca vor ataca in instanța obligativitatea testarii anti-COVID pe banii lor. Federația Sindicatelor Libere din Invațamant și Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret” au transmis ca vor ataca in justiție “orice act prin care angajații din invațamant vor fi obligați sa se […] The post Profesorii dau in judecata Guvernul daca vor fi puși sa se testeze pe banii lor: Eșecul guvernanților nu trebuie decontat de noi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .