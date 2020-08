Profesorii care vor avea ore suplimentare, vor beneficia de suplimente salariale

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea conform careia se acorda o majorare salariala de pana la 25% personalului care ocupa o functie cu acces la informatii clasificate secret de stat.

- Teach for Romania lanseaza Academia de Leadership și Pedagogie, primul program integrat de formare in pedagogie digitala și invațare colaborativa pentru profesorii din invațamantul de stat din Romania.

- Nu ai cum sa nu ii recunoști, indiferent de profesia ta. Ei sunt profesorii de orice, se pricep la toate. Ei te lumineaza, ei iți paveaza drumul in viața cu informațiile sigure pe care doar ei le au. Sunt profesori in orice, autoproclamați și susținuți doar din cauza ca noi, cei care ne uitam, ii…

- Senatul a adoptat, marti, decizional, proiectul de lege prin care Ministerul Educatiei va putea asigura fiecarui elev sau cadru didactic, la cerere, un laptop sau tableta, conectate la internet, transmite Agerpres.

- In vreme de pandemie, imaginația da naștere la tot felul de soluții de distanțare. Profesorii de la o școala din Franța s-au gandit cum i-ar putea ține ocupați pe elevi in timpul pauzei de pranz, respectand in același timp distanțarea sociala.

- ”Educația se duce de rapa! Avem un nou motiv de ingrijorare și un nou indiciu care ne induce ideea ca traim intr-un sistem dictatorial”, este concluzia medicului Adina Alberts care revine la scenariul potrivit caruia examenele naționale, Evaluarea Naționala... The post Profesorii boicoteaza examenul…

- Ziarul Unirea SONDAJ NAȚIONAL al Ministerului Educației, pentru a afla daca scolile au facut in perioada aceasta activitati online: Cum s-au descurcat profesorii, ce masuri au luat directorii si cum s-au comportat elevii si parintii Un sondaj la nivel national urmeaza a fi facut de catre Ministerul…

- VESTI BUNE… Dupa salariile medicilor si asistentilor medicali din sistemul public de sanatate, care in 2018 au crescut direct la nivelul pe care Legea Salarizarii il prevede pentru anul 2022, o alta categorie de angajati va beneficia de venituri mai mari. Vorbim de fiziokinetoterapeuti, kinetoterapeuti…