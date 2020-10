Profesorii care refuză cursurile online ar putea fi concediaţi Inspectorii incep controalele pentru a vedea daca invatatorii si profesorii folosesc platformele educationale puse la dispozitie gratuit de Google si Microsoft, scrie publicatia citata. Roxana Cercel, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Scolar Bucuresti: „Se vor supune toate situatiile acestea spre analiza si se vor aplica masurile legale. Se poate ajunge pana la comisia de disciplina, si in urma analizei situatiei si motivelor pentru care acesti profes (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

