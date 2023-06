Stiri pe aceeasi tema

- Profesorii par deciși sa nu faca niciun pas inapoi. Ei cer cu insistența ca Guvernul sa emita o Ordonanța in baza careia salariul profesorului debutant sa fie egal cu salariul mediu brut pe economie. Acest lucru va ridica baza de calcul pentru toți dascalii.

- Scoala romaneasca intra in a treia saptamana de greva. Profesorii refuza sa se intoarca la catedra pana cand guvernantii nu emit un act normativ prin care, de anul viitor, salariul debutantului este cel putin egal cu salariul mediu brut pe economie.

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, aflat la Chișinau, ca profesorii nu mai au de ce sa continue greva, dupa ce Guvernul a adoptat joi o Ordonanța de Urgența in care li se garanteaza atat o grila de salarizare care incepe de la salariul mediu pe economie cat și majorari salariale pana cand…

- Profesorii au intrat, luni, in a doua saptamana de greva generala. Mii de cadre didactice protesteaza in intreaga tara. Sindicatele din Educație sunt așteptate la Ministerul Muncii pentru discuții. Finalul anului scolar 2022-2023 este pus sub semnul intrebarii. Dascalii nu renunta la cererea lor de…

- Continua si astazi greva generala din invatamant, iar maine, in Bucuresti, este asteptat un miting de amploare al angajatilor din Educatie. Sindicalistii ameninta ca nu vor incheia mediile elevilor, daca Guvernul nu gaseste solutii la revendicarile lor. Evaluarea Nationala pentru clasa a VI-a, care…

- Profesorii protesteaza și bine fac. Au motive suficiente, insa sunt destui care nu le cunosc. Le-am susținut demersul și ma bucur cand vad mobilizare, hotarare și totodata decența, insa regret ca s-a ajuns in aceasta situație din care singurii care au ceva de pierdut sunt elevii. Greva generala pe termen…

- Promisiunile facute de Guvern sindicatelor din Educație in cadrul negocierilor de duminica nu i-au facut pe profesori sa renunțe la acțiunile de protest. De luni, peste 60% dintre angajații din invațamant intra in greva, blocand cursurile din sute de școli și licee. Este cea mai ampla acțiune de protest…

