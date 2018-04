Stiri pe aceeasi tema

- „Sincer, sunt un pic uimita. Am vazut comunicatul domnului președinte, eu sunt uimita de acel comunicat, dar nu vreau sa fim in postura de a crede ceea ce a scris domnul președinte in comunicat sau ceea ce spun eu. Cred ca cel mai bine ar fi ca domnul președinte sa arate stenogramele intalnirii și atunci…

- Prin intermediul unui act normativ adoptat in sedinta plenului Senatului din 28 martie 2018 se stabilește ca „fondurile necesare pentru executarea hotararilor judecatoresti executorii, ce au ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute…

- Propunerea vine "ca urmare a intarzierilor generate de asigurarea prin bugetele locale a platii respectivelor cheltuieli, cat si fondurile necesare pentru executarea hotararilor judecatoresti executorii, ce au ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata…

- Senatul a adoptat, miercuri, in unanimitate, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa prin care studentii, indiferent de varsta, vor beneficia de gratuitate pe transportul feroviar intern. Pana in prezent, doar studentii pana la 26 de ani beneficiau de aceasta gratuitate. “Studentii…

- Patru deputati ai Partidului National Liberal, initiatori ai unui proiect de modificare a Codului Fiscal depus in Parlament, considera ca zilele libere de sarbatori acordate prin lege ar trebui sa fie suportate de la bugetul de stat. Impactul masurii ar fi de 1,5 miliarde de lei pe an, estimeaza ei.…

- Persoanele care beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului, precum si cele care incaseaza venituri minime sunt scutite de plata contributiei de asigurari sociale (CAS), ca urmare a unei Ordonante de Urgenta adoptate de Guvern.In urma noilor masuri adoptate de Executiv, vor fi scutite de…

- Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) a fost eliminata pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de crestere a copilului, pentru cei care au venit minim garantat, precum si pentru persoanele care primesc indemnizatie pentru concediul de acomodare in urma unei adoptii,…

- Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) a fost eliminata pentru beneficiarii de indemnizatie crestere copil, de venit minim garantat si de indemnizatie acordata pentru concediului de acomodare in urma unei adoptii, se arata intr-un comunicat al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale…