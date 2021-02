Profesorii au format cozi imense la Romexpo pentru vaccinare. Prefectul a venit să constate situația Sute de cadre didactice au format cozi la centrele de vaccinare amenajate special pentru ei la Romexpo. Daca la inceputul campaniei de vaccinare, cadrele didactice, in majoritate, erau reticente la ideea de a primi serul pentru imunizare, vineri situația a aratat cu totul altceva. Dis de dimineața profesorii au venit in valuri, astfel ca la […] The post Profesorii au format cozi imense la Romexpo pentru vaccinare. Prefectul a venit sa constate situația appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

